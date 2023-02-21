تحرير 21 محضرا في حملة لحماية المستهلك على أسواق ديروط بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط في أسيوط، حملة مكبرة على المحالات التجارية والأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك التي أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوع للمخالفين.

تحرير 21 محضرا متنوع

وقال محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط في أسيوط، إن الحملة نفذت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بأسيوط ومشاركة إدارة تموين ديروط و والصحة العامة ومراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا متنوعا عبارة عن 6 محاضر تموينية، و 7 محاضر إشغال طريق و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و4 إنذار محل يدار بدون ترخيص.

رفع كفاءة شوارع المدينة

وأضاف رئيس مدينة ديروط أنه أيضًا تمت حملة نظافة مكبرة ورفع كفاءة شوارع المدينة شرق وغرب بمعدات المجلس واللوادر والقلابات والمكنسة الآلي والمدخل القبلي وشارع بورسعيد وبجوار موقف ملوي وبجوار مدرسة التحرير وبجوار المحلج وشارع الثانوية العسكرية، وبجوار مدرسة الصناعية العسكرية وأمام شارع الملك فيصل وشارع المعلمين وبجوار المعهد الديني ومجمع المدارس وبجوار مدرسة التجارة والإعدادية العامة وأمام جميع مدارس ديروط شرق وغرب ورفع جميع نقاط التجمع بالمدينة شرق وغرب منها نقطة تجمع بمنطقة حي حسام كيلاني وأول شارع المستقبل ونقطة المطحن وبجوار الجامع البحري وشارع الجمهورية وشارع السجل القديم وتم نقل المخلفات إلى المكان المخصص لها.