«منتجي الدواجن» لقناة الحياة: لن يحدث استقرار في الأسعار إلا بزيادة الإنتاج

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رئيس شعبة الأعلاف، ضرورة وجود مخزون استراتيجي من الأعلاف لمدة 4 أشهر على الأقل حتى يشعر المربي بالثقة بأن الأعلاف موجودة، والمربي سيتمكن من إنهاء دورته، والأعلاف متوفرة وبصفة مستدامة وحتى يمكنه الاستمرار في الدورة الإنتاجية.

عوامل أخرى تحدد أسعار الدواجن

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه لن يحدث توازن واستقرار في أسعار الدواجن إلا بالإنتاج الكبير، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى تحدد أسعار الدواجن بخلاف أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن هناك دورة تبلغ 40 يوما للتسمين وأخرى طويلة للأمهات، لافتًا إلى أنه خلال الأزمة خرج جزء من المربين وآخر من الأمهات، ما أدى لارتفاع سعر الكتكوت.

أهمية عامل الوقت لانخفاض أسعار الدواجن

وتحدث نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن انخفاض أسعار الدواجن مع الإفراج عن الأعلاف، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى دورة تربية حتى يدخل الإنتاج للسوق، مشددًا على أهمية عامل الوقت لانخفاض أسعار الدواجن.