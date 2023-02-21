اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر وأفريقيا مصير مشترك وتعاون لإعادة البناء

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«القاهرة» تطوي صفحة تهميش وإهمال القارة.. وتدافع بقوة عن مصالح شعوبها

مصر وأفريقيا

مصير مشترك وتعاون لإعادة البناء

دبلوماسي: «السيسي» يستحدث مجالات تعاون جديدة.. ومصر نقلت تجربتها في القضاء على «فيروس سي» للقارة.. ومقتنعة بأن تنمية القارة تنعكس عليها

أستاذ علاقات دولية: مصر القلب النابض وصوت القارة في المحافل الدولية

واتفاقية التجارة الحرة تخدم 1.2 مليار أفريقي باستثمارات 3.4 تريليون دولار

اقتصاديون: «القاهرة» تقود التكامل الأفريقي

مبادرات مصرية لدعم القارة في مجال المناخ.. وتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي

مصر وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الشامل في المحافل الدولية

«ميرضيائيف» لـ«السيسي»: موقفنا واحد تجاه «القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية والسد الإثيوبي»

الأهلي يخرج من كبوة «الهلال» بثلاثية في مرمي أسوان.. «كهربا» ينير الطريق المحلي.. و«الشناوي» يواصل هوايته

«فيريرا» يرفض الاستعجال في عودة «الونش» لتشكيل الزمالك رغم جاهزيته

ورفض راحة «زيزو».. وتحذير من الترجي

منتخب الشباب يبحث عن الانتصار الأول أمام نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا

و«جابر» يأمل في الانتفاضة

الصفحة الثانية

«بن زايد» يشيد بالمنتجات الدفاعية المصرية بمعرض «IDEX 2023»

وزير خارجية الإمارات يشيد بـ«العربية للتصنيع»: دورها متميز

وزير الصحة يوجه بتوفير جميع الخدمات للمرضى بكفاءة وجودة

«عبدالغفار»: مراجعة معدلات الأداء الخاصة بالفرق الطبية وتطويرها

هيئة الاستثمار تحتفل بتسليم الرخصة الذهبية لـ13 شركة دعما للتنمية

وزيرة التخطيط: تنفيذ 178 مشروعا تنمويا في السويس ضمن خطة العام المالي الحالي

«هيبة»: تجربة جديدة تعكس توجه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار

«السعيد»: قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 14 مليار جنيه

«المجتمعات العمرانية» تخصص 77 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متكاملة

عمره 22 عاما وتفرغ لتحقيق حلمه في عالم التصوير.. «عبدالرحمن» أول مصور فوتوغرافي من ذوي الهمم.. يواجه إعاقته بالكاميرا

15 طالبا يستهدفون تعريف جمهور السوشيال ميديا بالآثار المصرية

«عروس الصعيد» حملة من «إعلام الأزهر» لدعم السياحة في المنيا

الصفحة الثالثة

وكيل «اتصالات النواب»: وضعنا استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة الإلكترونية

«النواب»: لجنة لمراجعة صرف تعويضات نزع الملكية بالجيزة

«السجيني»: إمهال الحكومة 30 يوما للتنفيذ

خطة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي والمترو

«الري»: تفعيل مشروعات التعاون مع كينيا للتأقلم مع تغير المناخ

«سويلم»: مصر حريصة على دعم علاقاتها بدول حوض النيل

شركات لتشغيل خطوط بـ48 مسار أوتوبيس نقل جماعي

«التعليم»: اختبارات شهري مارس وأبريل لصفوف النقل «قصيرة»

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا الجديد لـ 8 قتلى و294 مصابا

«الصحة» تحدّد قائمة المستشفيات المخصّصة للكشف على الحجاج

«السياحة» تعتمد آلية أداء العمرة خلال شهري «شعبان ورمضان».. والتأشيرات دون سقف عددي

«إنفنتي تاورز» تنفذ 45% من برجها الإداري بالعاصمة الإدارية

«التعليم العالي»: نتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية بتخصصات جديدة

الصفحة الرابعة

«المبادرة» تُغير قرى «أسوان» بـ1231 مشروعا خدميا بتكلفة 26.8 مليار جنيه

نسب التنفيذ في بعض مشروعات المبادرة تصل لـ100%.. ونواصل استقبال المتطوعين في المحافظات

«طلعت»: المجتمع المدني يستهدف إتاحة برامج للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقا.. وتنظيم قافلة طبية لتقديم العلاج لأهالي المنيا

«التنسيقية»: جهود مكثفة لتحقيق التنمية السياسية والتوعية بمختلف القطاعات الخدمية

جلسة نقاشية حول كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم» تستهدف نشر المعرفة والوعي.. ولقاء مع سفير بريطانيا بالقاهرة للتباحث حول الملف الاقتصادي وسُبل جذب الاستثمار.. وتوقيع بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية للتعاون في حملات التوعية وتشجيع الشباب على الانخراط بالمجالات الفنية

النائبة مرثا محروس: مصر الأولى في سرعة الإنترنت عربيا.. وقدراتها ملائمة لـ«التحول الرقمي»

وكيل «اتصالات النواب»: وضعنا استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة الإلكترونية للشرائح الشبكية

فكرة تطبيق تجارب الإنترنت بشكل مجاني على الشرائح خلال الفترة الحالية أمر صعب للغاية

الصفحة الخامسة

توقيع 9 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات بين البلدين

«السيسي»: تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي لمكافحة الإرهاب والتطرف

توافق مصري أوزبكستاني على ضرورة حل الدولتين فى القضية الفلسطينية

واتفاق حول المعالجة السياسية للأزمة الروسية الأوكرانية وتوقيع اتفاق مُلزم في ملف السد الإثيوبي

«ميرضيائيف»: هناك تطابق بين برنامجي أوزبكستان الجديدة والجمهورية الجديدة في البلدين.. واتفقنا على توسيع نطاق التعاون.. وبيان مشترك يؤكد استمرار التنسيق في المحافل الدولية

«السيسي وميرضيائيف» يتفقان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.. وتبادل الخبرات على صعيد الدورين التشريعي والرقابي.. والاهتمام بالحوار مع الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية

الصفحة السادسة

«القاهرة» تطوي صفحة تهميش وإهمال القارة السمراء.. وتدافع بقوة عن مصالح شعوبها

مصر وأفريقيا.. علاقات المصير وإعادة البناء

أولوية مصرية لدعم أفريقيا

التنمية للجميع

قاطرة تنمية مصرية في أفريقيا

تحركات لحفظ السلم والأمن الأفريقي

مساعدة القارة لتجاوز الأزمة «الروسية - الأوكرانية»

نائب رئيس «المصري للشؤون الأفريقية»: نقلة نوعية لعلاقات «القاهرة» والقارة.. ونتحرك للحفاظ على استقرارها

صلاح حليمة: الرئيس السيسي يستحدث مجالات تعاون جديدة مع دول القارة الأفريقية

مصر تنقل تجربتها في القضاء على فيروس سي.. ومقتنعة بأن تنمية القارة تنعكس عليها بشكل مباشر

الصفحة السابعة

مشروعات مصرية

تكتل اقتصادي بـ3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار أفريقي

«العمدة»: أفريقيا سوق واعدة أمام مصر.. وحجم الاستثمارات المصرية أكبر من 13 مليار دولار.. و«الإدريسي»: نؤمن بالشراكة مع القوى الكبرى لا التبعية

مصر تقود التنمية في أفريقيا بمشروعات سدود ونقل وكهرباء.. وجهود تعويض القارة عن أضرار التغيرات المناخية

«السيسي» يؤكد في مناسبات دولية أهمية التحرك الأوروبي والدول الصناعية لمساعدة القارة

الشركات المصرية تحفر أكثر من 100 بئر جوفية و«القاهرة» تقود مشروعات الربط الكهربائي

أستاذ علاقات دولية: مصر القلب النابض لأفريقيا وصوتها في المحافل الدولية

حامد فارس: «القاهرة» تعود للقارة من باب واسع.. و«السيسي» وضع رؤية لتوطيد العلاقات منذ 2014

اتفاقية التجارة الحرة القارية طوق نجاة لأفريقيا.. وتخدم أبناء القارة السمراء

الصفحة الثامنة

مواجهتان للمزاحمة

«الأحمر» يغرد منفردا

الأهلي يخرج من كبوة «الهلال» بثلاثية في مرمى أسوان.. «كهربا» ينير الطريق المحلي.. «الشناوي» يواصل هوايته.. و«الشحات» رجل اللقاء

لن نضحي به

الفرصة تفتح أبوابها

«فيريرا» يرفض عودة «الونش» لتشكيل الزمالك.. راحة «زيزو» مرفوضة.. وتحذيرات من بطل تونس

«الشباب» يبحث عن الانتصار الأول أمام نيجيريا.. و«جابر» يأمل في الانتفاضة

الخروج من المعاناة

مانشستر سيتي في ضيافة لايبزيج.. و«أفاعي» إنتر ميلان على موعد متجدد مع بورتو بـ«الأبطال»