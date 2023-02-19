اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تقديم مزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحكومة: تقديم مزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

«مدبولى» يوجّه بتوفير 350 مليون جنيه للانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة بالسويس

«الداخلية» تبدأ غداً تلقى طلبات «حج القرعة» التقديم مستمر حتى 6 مارس

القدرة الصحية وعدم أداء الفريضة مسبقاً من الشروط الواجبة.. والتقدم مرة واحدة فقط للحج «قرعة أو سياحة أو تضامن»

التحالف الوطنى.. «حماية.. دعم.. تمكين»

كوادر إدارية وميدانية مدربة من 30 كياناً للعمل الأهلى تقدم الخدمات بكفاءة للأوْلى بالرعاية

«ستر وعافية».. مواد غذائية وبطاطين وملابس لـ25 مليون مواطن.. وانطلاق المرحلة الـ 20 فى المنيا

«خيرك سابق»: تأمين الغذاء فى «رمضان» لغير القادرين.. والمتطوعون جنود مجهولون لتحقيق الهدف

نهى طلعت: 14 مليار جنيه للتمكين الاقتصادى.. ونمتلك قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن

مصطفى زمزم: الأمن الغذائى وتأمين سلاسل الإمداد على رأس أولوياتنا ورواتب وإعانات غذائية لـ600 ألف شخص

«الزراعة» تدرس مقترحا بتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الصيفية

مصر أمام «القمة الأفريقية»: يجب تعزيز العمل الأفريقى لتحقيق السلم والأمن

«جوتيريش»: من العدل منح أفريقيا مقعداً دائماً فى مجلس الأمن

مسار سياحى جديد لزائرى آثار «الدرب الأحمر»

«وزيرى»: يتيح زيارة 12 موقعاً وتذكرة موحّدة بـ20 جنيهاً للمصريين

مصر تبهر أفريقيا.. افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. ووزير الرياضة يرحب بالمنتخبات الـ12 «كولر» يعتمد على الصفقات الجديدة فى الأهلى.. والتراجع عن غرامة «الشناوى» الزمالك يستعد للترجى.. و«فتوح» جاهز

الصفحة الثانية

«المالية»: آخر فرصة للانضمام للفاتورة الإلكترونية حتى نهاية أبريل

«معيط»: بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من هذه التجربة الوطنية

فحص مليون و800 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية «صحة الأم والجنين»

«الصحة»: متابعة حالة الأم والمولود 42 يوماً بعد الحمل لتوفير العلاج بالمجان

«حجازى» و«آمنة» يتفقدان «أيادى مصر» بالبحيرة

حملة تشجير على جانبى الطرق السريعة بالمحافظة.. وتدشين مبادرة 100 مليون شجرة

معارض «أهلاً رمضان» تنتشر فى المحافظات

لحوم وخضراوات وأرز وزيت وسكر بأسعار مخفضة.. ومنافذ جديدة فى الإسكندرية وسوهاج

قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً تقدم خدمات «الأحوال المدنية» للمواطنين فى 12 محافظة

المخابز تبدأ تطبيق قرار تسليم بونات صرف الخبز 3 مرات شهرياً

وزير الإنتاج الحربى يشارك فى فعاليات «IDEX 2023» بالإمارات

«الجزار» يتابع تنفيذ مشروعات «العبور الجديدة»

تشمل إنشاء ١٨٠ عمارة «خضراء» بالحى الـ١٣ ضمن «سكن كل المصريين»

الصفحة الثالثة

منصور بيك كيليتشيف يكتب: التعاون مع مصر يحتل مكانة هامة فى سياسة خارجية أوزبكستان الجديدة

«المشاط»: مسار استثنائى لتسريع «التحول الأخضر»

«التعاون الدولى»: تنفيذ 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار ضمن برنامج «نُوَفِّى»

«يونيسيف»: 8 ملايين طفل فى خطر بسبب زلزال تركيا وسوريا

هزتان أرضيتان بـ«عمان وتايوان» دون مصابين

«التجارة»: «تطبيق محمول» لإصدار التراخيص «أون لاين»

مصر وأوزبكستان تبحثان التعاون فى الطاقة المتجددة

«الشيوخ» يوافق على مشروع تعديل «تقنين أوضاع المنشآت الصناعية» غير المرخص لها

«شاكر»: مشروعات كبرى مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الحكومة: لا صحة لشائعات خفض مستحقات «تكافل وكرامة»

بدء صرف مخصصات فبراير لحاملى بطاقات «ميزة»

الكونغو الديمقراطية تستعين بالخبرات المصرية فى الزراعة والرى

«سويلم»: اختيار ١٢ موقعاً لإنشاء محطات مياه مزودة بالطاقة الشمسية فى «كينشاسا»

مناورات بين أمريكا وكوريا واليابان رداً على صواريخ «كيم» الباليستية

«بيونج يانج»: الصاروخ «هواسوسونج-15» قطع 989 كيلومتراً خلال 68 دقيقة

«البترول والنقل» تناقشان تطوير الموانئ المتخصصة ورفع كفاءتها

الصفحة الرابعة

أميرة خواسك: صدام حسين وقناة السويس!

طرق لتقديم الطلبات حتى 6 مارس.. والقدرة الصحية وعدم أداء الفريضة مسبقاً من الشروط الواجبة

الإجراءات

فئات يحظر سفرها صحياً

شروط أداء الفريضة

محظورات

«الداخلية» تبدأ غداً تلقى طلبات «حج القرعة»

طرق تقديم طلبات حج القرعة تكاليف طلب الحج

«مدبولى»: أحرص على مقابلة أى مستثمر جاد يرغب فى إقامة مشروعات جديدة

رئيس الوزراء: قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات.. ونجحنا فى تصنيع المكونات المطلوبة لمشروعاته بنسبة 75%

التعاون مع مصر يحتل مكانة هامة فى سياسة خارجية أوزبكستان الجديدة

الصفحة الخامسة

كوادر إدارية وميدانية مدربة من 30 كياناً للعمل الأهلى تقدم الخدمات بكفاءة للأوْلى بالرعاية

«التحالف الوطنى»

«حماية.. دعم.. تمكين»

الانطلاق

أبرز مبادراته

قوافل وصل الخير

المتطوعون

الاحتفال بذكرى ٣٠ يونيو

قوافل «ستر وعافية»

المراحل التجهيزية لميثاق «التحالف»

إنجازات مستمرة

«المولد النبوى الشريف»

«طرق الأبواب»

«العام الدراسى»

الصفحة السادسة

«ستر وعافية».. مواد غذائية وبطاطين وملابس لـ25 مليون مواطن.. وانطلاق المرحلة الـ20 فى المنيا

تقديم 1.93 مليون خدمة لمرضى الأورام بتكلفة مليار و635 مليون جنيه.. و875 مليوناً لأمراض القلب

«العام الدراسى».. 300 مليون جنيه «فاتورة» المبادرة لدعم أبناء الأسر البسيطة مادياً وغذائياً

«وصل الخير».. مساعدات غذائية ووجبات ساخنة لـ8 ملايين أسرة

«التحالف» نظَّم مهرجاناً لتوزيع المستلزمات المدرسية بالمحافظات و«حياة كريمة» تتكفل بالمصروفات

حزمة الحماية الاجتماعية «طوق نجاة» لـ5 ملايين أسرة

توجيهات رئاسية بمساعدة محدودى الدخل بالتزامن مع جهود الدولة التنموية والخدمية

نهى طلعت: نمتلك قاعدة بيانات عليها 37.4 مليون مواطن وخريطة واضحة لتلبية مستلزمات «الأكثر احتياجاً»

الصفحة السابعة

إنجازات «التحالف»

«ازرع»: تحسين دخل 100 ألف مزارع واستصلاح 150 ألف فدان

المبادرة تهدف لرفع الوعى ونشر تعليمات الإرشاد وتوفير الأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة

قوافل بيطرية لتوعية المربين وتدريبهم على أفضل الأعلاف

«خيرك سابق»: إطعام 5 ملايين أسرة وتأمين الغذاء فى «رمضان» لغير القادرين

المتطوعون.. جنود مجهولون لتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين

«قوافل الخير».. خلية نحل تضم 251 ألف مشارك و76 ألف منتظم يعملون 39 مليون ساعة وفرت إنفاق ما يقارب 56 مليون جنيه

أكبر مبادرة إطعام فى مصر لتأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ومساندة القرى الأشد احتياجاً

مصطفى زمزم: الأمن الغذائى وتأمين سلاسل الإمداد على رأس أولوياتنا

عضو التحالف: رواتب وإعانات غذائية لـ600 ألف شخص.. ونستهدف زيادة العدد إلى مليون فى 2023

الكيانات الشبابية

الصفحة الثامنة

مصر تبهر القارة السمراء.. حفل افتتاح بطولة «أمم أفريقيا 2023» يلفت الأنظار.. ووزير الرياضة يرحب بالمنتخبات الـ12.. وجمال علام يدعم «الفراعنة»

ترتيب الأوراق.. «كولر» يعتمد على الصفقات الجديدة فى الأهلى.. والتراجع عن غرامة «الشناوى»

بداية طريق العودة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الترجى

و«فتوح» جاهز.. وانسحاب فريق الطائرة

صدام تحسين المراكز.. الاتحاد ضيفاً على الداخلية.. و«النحاس» يبحث عن أول فوز مع الطلائع