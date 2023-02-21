«الكونتينر» يسلط الضوء على صناعة السيراميك في مصر

سلط برنامج «الكونتينر»، الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، والمذاع على شاشة قناة ON، الضوء على صناعة السيراميك في مصر، حيث أجرى جولة داخل أحد مصانع السيراميك، لمتابعة مراحل تصنيع السيراميك في المصنع.

وقال الفنان أحمد داوود، إن هذا المصنع من أشهر مصانع السيراميك في مصر والعالم، ويعمل منذ 30 سنة، ويعد من أشهر مصانع السيراميك والبورسلين، كما أنه يصنع أكبر قطع سيراميك، وما يميزه هو التنوع في التصميم.

المصنع يصدر السيراميك لـ45 دولة

وأضاف «داوود»، أن المصنع يصدر السيراميك لـ45 دولة حول العالم، حيث يصدر 40% من حجم الإنتاج بالمصنع، لذلك بدأ التفكير في إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

المواد الخام من رمال الصحراء

بدوره قال وائل جلال، أحد العاملين في المصنع، إن المواد الخام لتصنيع السيراميك من رمال الصحراء المصرية، موضحا أن صناعة السيراميك تمر بـ3 مراحل وهناك مساعي لزيادة الإنتاج.