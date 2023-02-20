برنامج «الكونتينر» يستعرض مراحل تصنيع القطن وصولا إلى القماش

بدأت حلقة جديدة من برنامج «الكونتينر»، والذي يقدمه الفنان أحمد داوود، من داخل مصنع مصر للغزل والنسيج من داخل مدينة المحلة، ورصد خلالها تاريخ صناعة المصنع، والأدوار الوطنية التي قدمها.

وقال الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن القطن بعد جنيه ينقل إلى المضارب التي تخرج منه القشور والبذور والشوائب، ثم يدخل غلى مرحلة سحبه بعد تحويله إلى شريط، ثم مرحلة التمشيط، وسحب الـ 8 شرائط ليخرجوا كشريط واحد للوصول لمرحلة البكرة.

مرحلة الغزل

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الكونتينر»، الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، على شاشة ON، «يتم تسمية الفتلة برقم، وكلما كبر الرقم تكون الفتلة أرفع ثم المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة للغزل».

بكرة الخيط وزنها نحو 2 كيلو

وأوضح أن بكرة الخيط وزنها نحو 2 كيلو، وصولا إلى مرحلة أخرى تصل فيها إلى 7 آلاف فتلة وفيها يتم التحكم في النسيج لتشكيل نوعية القماش، مؤكدا أن المصنع به أحدث ماكينات وعمال مدربة على أعلى مستوى، وسنعود للذهب الأبيض الذي ندخل به أسواق أوروبا، موضحا أن هناك خطة للتطوير وسنعود للريادة مرة أخرى.