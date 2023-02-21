أحمد داود في «الكونتينر»: القدماء المصريون أول من اخترع السيراميك بالعالم

قال الفنان أحمد داود، إن القدماء المصريين أول من اخترع السيراميك في العالم، وهذا ظهر بالممرات بهرم زوسر المدرج منذ 4000 عام.

ولفت داود، خلال تقديمه برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة «ON»، أن 5 كيلومترات من الممرات أسفل هرم زوسر، حيطان وأرضية هذه الممرات تمت تغطيتها بنوع من السيراميك لونه فيروزي.

أهم رواد صناعة السيراميك في العالم حاليا

وأكد داود أن مصر انتقلت من أنها أول دولة تصنع السيراميك، لتكون أهم رواد صناعة السيراميك في العالم حاليا، ومصنفة عالمية من إحدى أهم الدول المصدرة والمنتجة للسيراميك.

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.