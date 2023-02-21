الفنان أحمد داود يستعرض العمل بمصنع الجوهرة في «الكونتينر»

قال الفنان أحمد داود إنّ مصنع الجوهرة واحد من أشهر وأكبر مصانع السيراميك على مستوى العالم، ويعمل فيه مهندسين وفنيين مصريين، ويصدر إنتاجه لـ45 دولة حول العالم.

واستعرض «داود»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكونتينر»، المُذاع عبر فضائية «ON»، تاريخ مصنع الجوهرة لإنتاج السيراميك والبورسلين.

أكتر من 30 سنة

وأوضح داود: «مصنع الجوهرة شغال في مصر من أكتر من 30 سنة، وأنتج من أول البلاطة 20X30 اللي كلنا فاكرينها، وعلى وشك تقديم البلاطة العملاقة الـ 60X180».

18 مليون متر مربع

وتابع: «حجم الإنتاج في مصنع الجوهرة يصل إلى 18 مليون متر مربع في السنة من السيراميك والبورسلين، بطرق تصنيع متطورة بأحدث التصميمات، والجوهرة النهاردة بتصدر لـ 45 دولة بشكل منتظم حول العالم».

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.