مدير قطاع الإنتاج بمصنع الجوهرة للسيراميك يوضح لـ«الكونتينر» مراحل التصنيع

قال المهندس وائل جلال، مدير قطاع الإنتاج وتطوير المنتج، بمصنع الجوهرة للسيراميك، إن السيراميك يدخل على طاحونة تسمى بالطاحونة المستمرة، بسبب دورانها المستمر.

وأضاف جلال، خلال حلقة ببرنامج «الكونتينر» التي يقدمها الفنان أحمد داوود على شاشة ON: «تدخل المياه إلى الطاحونة، وتتحول الخامات إلى سائل ويجري تخزينه في خزانات تحت الأرض لمدة 20 ساعة، ثم يتم تجفيف السائل ليأخذ قوام يمكن تشكيله ويأخذ شكل البلاطة».

كبس السيراميك

وتابع: «ثم تدخل على المكابس وتدخل صومعة المكبس وتكبس في المكبس، وتدخل في برواز باستامبة معينة. كل مكبس له قدرات معينة ومن خلالها تصل إلى شكل معين، والمكابس الكبيرة تعطيك بلاطة كبيرة ونتوسع في هذا النوع من المكابس لصناعة بلاطة كبيرة».

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.