«الثقافي الروسي»: بوتين لم يُعلن الحرب في أوكرانيا

كشف الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، تفاصيل توجيه خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تناول فيه العملية العسكرية في أوكرانيا، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتشجيع الاستثمار للعمل في روسيا، موضحًا أن بوتين علّق العمل بمعاهدة ستارت حتى تعود لها الولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا لا تُهزّم

وقال «شعيتو»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الروسي بوتين أكد أن روسيا لا تُهزّم، مؤكدًا أن روسيا دولة نووية، ولم تعلن الحرب في أوكرانيا حتى الآن؛ وهي دولة لا يُمكن هزيمتها.

موسكو وافقت على مبادرة الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

وأوضح رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، أن الخارجية الروسية استدعت السفيرة الأمريكية بشأن دعم بلادها المعارك في أوكرانيا، كما أن روسيا أكدت أنه إذا لم ينسحب المستشارين الأمريكيين والمرتزقة من أوكرانيا فإنهم سيكونوا عُرضة للقصف الروسي، فموسكو وافقت على مبادرة الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية.