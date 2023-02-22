10 معلومات لا تعرفها عن الوادي الجديد.. أكبر محافظات مصر

يعيش سكان محافظة الوادي الجديد، في صحراء مصر الغربية وهي تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66%من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم (مركز الخارجة- مركز الداخلة- مركز الفرافرة- مركز باريس- مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة، وتقع في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن محافظة الوادي الجديد، والتى تعد من أكبر محافظات مص في المساحة وأقل في عدد السكان.

10 معلومات عن محافظة الوادي الجديد

1- يتخيل عدد كبير من سكان المحافظات أن أهالي الوادي الجديد يعيشون الطبيعة الصحراوية البدوية من خيام وجمال ، ولكن الواقع أنها مدينة متكاملة يوجد بها كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية وشواعها نظيفة وجميلة وهادئة .

2- تتميز محافظة الوادي الجديد بوجود آثار تاريخية شهدت كافة العصور التاريخية منها: الرومانية و القبطية والفرعونية و الإسلامية والفارسية والبطليمة.

3- يرجع تسميتها بمحافظة الوادي الجديد عقب إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958، عن إنشاء وادي موازٍ لوادي النيل ليعمر الصحراء الغربية وإستصلاح الاراضي الزراعية بها بهدف تخفيف التكدس السكاني في وادي النيل، وكانت تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب.

4- يعتمد سكانها في مياه الشرب والزراعة على الآبار والعيون، وظهرت مؤخراً شريان للحياة جديد وهو امتداد تسريب لنهر النيل بتوشكى، وأطلق عليه أهل الوادي الجديد المفيض.

5- يعتبر يوم 3 أكتوبر سنة 1959 عيدا قوميا للمحافظة وذلك يرجع إلى وصل أول قافلة لتعمير واستصلاح الوادي الجديد، والذي يحتفل به سكان المحافظة كل عام.

6- تمتلك محافظة الوادي الجديد أكثر من 4 ملايين نخلة، وتعتبر التمور هو المحصول الاستراتيجي الأول والذى يعتمد عليه الأهالي بصفة كبيرة.

7- تضم محافظة الوادي الجديد، بمصالحها الحكومية 40 ألف موظف مقارنة بعدد السكان والذى وصل إلى 253500 الف نسمة فى يناير 2020 حسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

8- عرفت محافظة الوادي الجديد بواحات مصر والتي تعد من أقدم العصور وتضم واحة الخارجة سميت بـالواحة العظمى حيث كانت تشغل منخفضا كبير في الصحراء وعاصمتها هيبس والتي اشتق اسمها من كلمة هبت ومعناها المحراث.

9- وتشتهر محافظة الوادي الجديد بأنها تمتلك 139 منطقة أثرية وسياحة بيئية وعلاجية لاحتوائها على المياه الكبريتية والدفن في الرمال.

10- تضم المحافظة 5 مراكز رئيسية وهي: الخارجة العاصمة، ومركز الداخلة والذى يبعد عن العاصمة 230 كيلومترا، ومركز باريس والذى يبعد عن العاصمة 90 كيلومترا، ومركز بلاط ويبعد عن العاصمة 190 كيلومترا، ومركز الفرافرة يبعد عن العاصمة 750 كيلومترا.