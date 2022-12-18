إصابة سائق توكتوك في انقلاب مقطورة محملة بطوب بناء بالشرقية

وقع حادث انقلاب جرار بمقطورة محملة بطوب أحمر للبناء، ما أدى لإصابة سائق توك توك بكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد، إذ سقطت حمولة المقطورة أعلى التوكتوك، طريق رمسيس – صان الحجر، أمام كوبري أبو جويفل في محافظة الشرقية.

إخطار لمديرية أمن الشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا يؤكد بوقوع حادث انقلاب جرار بمقطورة مُحملة بالطوب على دراجة بخارية (توك توك) في طريق رمسيس – صان الحجر.

إصابة سائق توكتوك

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب جرار بمقطورة مُحملة بطوب بناء أعلى توكتوك، في طريق رمسيس – صان الحجر، ما أدى لإصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وإصابات في الجسد، فيما تم نقل السائق إلى مستشفى صان الحجر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية، فيما تم رفع آثار احادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة والمركبات من الطريق ورفع اثار الحادث من قبل رجال الامن والمرور.