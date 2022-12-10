إصابة سائق في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو «محمد. ج. ا. ع»، 31 عاما، سائق، يقيم بدائرة القسم مصابا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمة وتورم بالساعد الأيسر، وسحجه بالأذن اليسرى، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع البلاغ أفاد المجني عليه باتهامه لكل من «عادل. ي. ت»، 53 عاما، سائق، ونجل شقيقه المدعو «حشمت. ا. ي. ت»، 28 عاما، سائق، يقيمان بالناحية ذاتها، بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أفادا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح محمد عادل، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب تصل إلى 3 سنوات وفقا لقانون العقوبات، وتصل إلى 10 سنوات عند إحداث عاهة مستديمة.