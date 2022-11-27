إصابة سائق في انقلاب سيارة محملة بالألبان على طريق بنها شبرا

شهد طريق بنها شبرا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالألبان، بسبب انفجار إطارها ما أسفر عن إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة بسبب انفجار الإطار

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطار من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بنها شبرا، بسبب انفجار الإطار، ما أسفر عن إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتم نقل السائق إلى المستشفى، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.