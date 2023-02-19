إصابة سائق في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بالمنيا

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان أمام عزبة أبو سلويلم في مركز المنيا، بسبب القيادة بسرعة

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1426 ن ر ا، ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام عزبة أبو سويلم التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية في مركز المنيا.

وقوع الحادث بسبب السرعة

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الغني عبد العال 40 عاما، سائق، مقيم بقرية صفط اللبن في مركز المنيا، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، مصابا باشتباه خلع بالكتف.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق السريع، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصيب قبل ساعات 4 أشخاص، إثر وقوع حادثي انقلاب دراجة بخارية بطريق مدينة المنيا الجديدة، واصطدام أخري بتروسيكل في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.