«تعليم الفيوم» تطلق مبادرة «كنز بلادي» لنشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، مبادرة «كنز بلادي»، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومنطقة آثار الفيوم، التي تهدف إلى نشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية.

ونظمت آثار الفيوم، ندوة بعنوان «محافظة الفيوم عبر العصور»، في مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، شملت عرضًا لأهم المناطق الأثرية.

عرض فني بالزي الفرعوني

وقال أحمد سالم مسؤول الإعلام بمديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنّ إدارة الوعي الأثري بقيادة الدكتورة نرمين عاطف نفذت الندوة من خلال تنظيم عرض فني لتلاميذ المدرسة مرتدين الزي الفرعوني.

محاضرة عن التراكيب اللغوية

وأشار إلى أنّه خلال الندوة، قدّم الدكتور إبراهيم حنفي مسؤول في إدارة الجودة بالمديرية، محاضرة للطلاب، تحدث خلالها عن التراكيب اللغوية المشتركة بين الحياة الفرعونية القديمة ولغتنا المعاصرة في الوقت الحالي.

الفيوم تعلم مدى الحياة

وأضاف أنّ تلك المبادرة تأتي تعزيزًا لدور محافظة الفيوم، كمدينة تعلم مدى الحياة وتتبع منظمة اليونسكو، والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها في المدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضور واسع من الآثار والتعليم

جاء ذلك بحضور الدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري، وهدى محمد، وإيفت إيميل وإيمان علاء، ومرفت عازر مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم، ومن مديرية التربية والتعليم، الدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، وقسم التخطيط والمشروعات بالإدارة، ومسئولي التنفيذية بالمديرية وقسم الشؤون التنفيذية والعلاقات العامة بغرب الفيوم.