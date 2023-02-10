موعد ورسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، بدءًا من غدٍ السبت، على أن تستمر لمدة 15 يومًا، وتنتهي 26 فبراير الجاري.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالفيوم 7 أماكن مختلفة لتلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف مراكز محافظة الفيوم، تنوعت بين مدارس ومراكز استكشاف وإدارات في كل إدارة تعليمية، وذلك لتلقي طلبات الطلاب منعًا للتكدس والزحام.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم

وقالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ بدء تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم سينطلق غدًا السبت في جميع الإدارات التعليمية بالمقرات المحددة مسبقًا من قبل المديرية، وفقًا للجدول الذي أعلنت عنه المديرية.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة لتظلمات الإعدادية 35 جنيهًا لكل مادة على حدة، ويتم تقديمها من خلال أولياء أمور الطلاب والطالبات، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب أو الطالبة، مشددةً على ضرورة الالتزام بضوابط فحص أوراق الإجابة المعلنة داخل لجنة النظام والمراقبة.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت المديرية أنّه يتم تقديم طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الأماكن التالية:

إدارة غرب الفيوم: مدرسة الصداقة الفرنسية.

إدارة شرق الفيوم التعليمية: مدرسة صلاح سالم الثانوية.

إدارة سنورس التعليمية: مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي.

إدارة طامية: مدرسة المجمع التعليمي بطامية بأررض المحلج.

إدارة يوسف الصديق: المركز الاستكشافي بالشواشنة.

إدارة أبشواي التعليمية: مدرسة عبور أبشواي.

إدارة إطسا التعليمية: إدارة التدريب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل إطسا الإعدادية سابقًا.

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيانها، أنّه يجب أنّ يتوجه الطالب إلى شؤون الطلبة لتقديم التظلم في الإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، ثم يسدد رسوم التظلمات الخاصة بكل مادة يرغب في التظلم عليها، ثم يحصل على إيصال سداد الرسوم، وتقديم طلب المواد التي يرغب في التظلم عليها.