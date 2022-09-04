الأماكن الأثرية والسياحية بالفيوم.. أبرزها محمية وادي الريان

مواقع تراث ومتاحف مفتوحة لحفريات نادرة يرجع تاريخها إلى 40 مليون سنة، مساجد أثرية، معابد وقصور من مختلف العصور، والعديد من الأماكن السياحية والترفيهية والبيئية، ذلك التنوع الكبير في الأماكن الأثرية والسياحية بالفيوم الذي ميّزها عن غيرها، بما حباها الله من تنوع في المناطق السياحية والأثرية بمختلف أنواعها، مما جعلها وجهة ومقصد عدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، بل إنّ منهم من ترك بلاده وعاش واستقر بها.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» قائمة الأماكن الأثرية والسياحية بالفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

قائمة الأماكن السياحية بالفيوم

ووفقاً للبوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم، فإنّ خريطة الفيوم تضم العديد من الأماكن السياحية التي يقصدها السياح المحليين من مختلف أنحاء الجمهورية، أو حتى الأجانب، أهمها قرية تونس السياحية التي يقصدها آلاف الأجانب على مدار العام، ومنهم من افتتح مشروعات وسكن بها.

قضاء يوم في الفيوم

وتتميز محافظة الفيوم، بسياحة اليوم الواحد، حيث يتوافد العشرات من المواطنين لقضاء يوم في الفيوم، حيث تقع أجمل المناظر الطبيعية في الفيوم وفقاً للبوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم، في الأماكن التالية:

1-قرية تونس السياحية

2- بحيرة قارون

3- محمية وادي الريان

4- البحيرة المسحورة

5- جبل المدورة

6- رحلات السفاري والتخييم بقصور العرب

7- سواقي الفيوم

8- عين السليين

9- جبل قطراني

10- الغابات المتحجرة

11- حديقة الحيوان

12- متحف الكاريكاتير

أماكن الأثرية القبطية والإسلامية

وتضم محافظة الفيوم أيضاً العديد من الآثار الإسلامية التي يقصدها العديد من الصوفيين ومحبي الأضرحة، والقبطية التي يقصدها الأقباط المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم وهي:

1- المسجد المعلق

2- ضريح ومسجد الروبي

3 - مسجد خوند أصلباي

4- دير الملاك غبريال بجبل النقلون

5- دير العزب

الأماكن الأثرية بالفيوم

وتتمثل أهم المعالم الأثرية في الفيوم، في عدة مدن قديمة من عصور مختلفة وهي:

1- مدينة كرانيس الأثرية

2- معبد قصر قارون

3- محمية وادي الحيتان

4- هرم اللاهون

5- مدينة ماضي الأثرية

6- متحف كوم أوشيم

7- ديمية السباع

8- منطقة أم البريجات الأثرية

9- بيت المندوب السامي البريطاني

10- مدينة ديمية السباع

11- قصر اللابرنت

12- هرم اللاهون

13- قصر الصاغة

14- هرم سيلا

15- مدينة فلادلفيا