بعثة فرنسية تبدأ ترميم الآثار في منطقة غراب الأثرية بالفيوم (صور)

أعلن سيد الشورة مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، بدء البعثة الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسي للآثار، أعمالها اليوم السبت، في منطقة غراب الأثرية بالفيوم، برئاسة الدكتورة مارين يويوت مديرة البعثة، وفريق من آثار الفيوم بينهم محمد حسين فتحي مفتش الآثار، وحمدي التومي أخصائي الترميم.

وأشار إلى أن البعثة بدأت أعمالها في تلك المنطقة قبل أعوام ثم توقفت، وعادت للبدء في العمل بها من جديد، موضحاً أنّ تلك المنطقة تقع بالقرب من منطقة اللاهون بنطاق مركز الفيوم وازدهرت في الدولة الحديثة.

تاريخ منطقة غراب الأثرية بالفيوم

وقال مدير عام آثار الفيوم، في تصريحات صحفية، إن تاريخ منطقة غراب الأثرية في الفيوم، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة، خصوصاً أيام الملك تحتمس الثالث، موضحاً العثور على أطلال معبدين من عهد تحتمس الثالث في تلك المنطقة، كما تم العثور على قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني.

غراب جبانة عصور الدولة الحديثة

وكشف الشورة، أنّ منطقة غراب، كانت تستخدم جبانة في عصر الدولة الحديثة والعصور التي تليها حتى العصر اليوناني الروماني.

ترميم الآثار المستخرجة من غراب

وأضاف الشورة، أنّ البعثة ستركز في أعمالها هذا العام، على منطقة الجبانة مع ترميم الآثار التي جرى استخراجها خلال الأعوام الماضية، وتم وضعها بالمخزن المتحفي في كوم أوشيم.

البعثة الفرنسية تعمل بأم الريجات

تجدر الإشارة إلى أنّ البعثة الفرنسية أيضاً تعمل في منطقة أم البريجات منذ عام 1988 وحتى الآن دون انقطاع، وذلك بالاشتراك مع البعثة الإيطالية، وتمكنوا من استخراج الكثير من الآثار، والتي تم عرضها في المتحف المصري في فبراير 2019 بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي استمر لمدة شهرين متصلين.