معد كتاب «التنسيقية» يحذر من الكلام العشوائي.. ويؤكد ضرورة ضبط الألفاظ السياسية

أكد الدكتور محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معد كتاب التنسيقية «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، أن الكتاب خرج بواسطة مجموعة من الشباب الذين اجتهدوا وفكروا باشراف النائبة أميرة العادلي والدكتور حازم عمر والدكتور سيد أبوفرحة والنائب محمد عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الكتاب بدأت بتأصيل المفاهيم وطرح مفاهيم جديدة.

استغلال المصطلحات السياسية في التحريف والتوظيف

وأوضح خلال مشاركته في جلسة نقاشية لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أدارتها الإعلامية آدا جاد، ضرورة توضيح الألفاظ السياسية وضبطها، وأنه حينما تنضبط الألفاظ تنضبط بعدها الأفكار، مؤكدًا أنه إذا كانت المصطلحات واضحة وصريحة ودقيقة فإننا سنصل للتقدم في جميع المجالات، محذرًا من الكلام الارتجالي العشوائي وأن الكل يتحدث كما يحلو له فلن يكون هناك شىء دقيق تٌقاس عليه الأمور.

وأشار إلى أنهم ناقشوا فكرة استغلال المصطلحات السياسية في التحريف والتوظيف باستخدام نظريات العلوم السياسية ضاربًا المثل بمسألة حدود الدولة وهل هي جغرافية أم سياسية؟ لافتًا إلى أن بعض الجماعات حاولت نشر فكرة عدم الاعتراف بالحدود الجغرافية.

ولفت إلى أن كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم» يناقش مفهوم حقوق الإنسان وكيف يمكن توظيفه بشكل صحيح حتى لا يتم استخدامه لتنفيذ أغراض معينة؟ وغيرها من المفاهيم مثل الإرهاب وصفقة القرن.