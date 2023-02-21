رئيس «المصري للدراسات»: هناك إشكالية تسليح وذخائر في الجبهة الروسية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الكثير من التيارات داخل المعسكر الغربي تحاول استدعاء الصين للعب دور الوساطة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن البعض يريد الوصول إلى محطة السلام بأسرع وقت ممكن، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب عالميًا.

وتوقع عكاشة، في حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية TEN، مساء الثلاثاء، ترحيب الكثير من الدول بدور الصين كوسيط في الحرب الروسية، خاصة إذا كان وساطة بكين متوازنة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا بين بكين روسيا للتجهيز لهجوم كبير في الربيع، وهذه الفرضية تزيد يومًا بعد يوم.

الصين والحرب

وأضاف أن الصين كانت تقف موقف المحايد، خلال الفترة الماضية، من الحرب الروسية الأوكرانية، لكن بعد دراسة الحرب بشكل معمّق، وجدت أنّها في حاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات لدعم روسيا، خصوصا في هجوم الربيع المقبل الذي سيكون محطة فاصلة في مسار الأزمة الروسية الأوكرانية.

التسليح على الجبهة

ولفت إلى أن هناك إشكالية تسليح وذخائر في الجبهة الروسية، وربما الصين تقوم بتأمين الأسلحة أو لذخائر للقوات الروسية، مضيفًا أن بكين لديها رغبة كبيرة في استثمار الحرب الروسية لمصالحها وتدشين نفسها كقوى كبيرة في النظام العالمي الجديد.