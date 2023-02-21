الأمم المتحدة: تركيا في حاجة إلى إزالة 210 ملايين طن ركام مبانٍ منهارة

كشفت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، إنه يجب إزالة نحو 210 ملايين طن من أنقاض العديد من المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا بداية الشهر الجاري.

وأضافت بحسب قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء: «سيستلزم التخلص من هذا الركام توفر مساحة تبلغ سبعة ملايين متر مربع مهمة ضخمة في انتظارنا».

ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التسريع في إعادة الإعمار، لكن جرى توجيه تحذيرات له وسط توقعات بوجود هزات أرضية جديدة تضرب البلاد.

ويعيش نحو 865 ألف شخص حاليا في خيام و23500 في حاويات، ويعيش نحو 376 ألفا في المدن الطلابية وبعض دور الضيافة.

وتشير الإحصائيات الرسمية في تركيا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال أكثر من 41 ألف شخص، فيما توفى أكثر من 1400 شخص في سوريا