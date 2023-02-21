رئيسة منطقة الجيزة الأزهرية تشدد على متابعة الغياب اليومي للطلاب بالمعاهد

شددت الدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، على فتح باب المعاهد أمام الطلاب وعدم ترك الطلاب خارج المعهد في حال التأخير، مطالبة بتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، بالتواصل مع أولياء الأمور في حال تأخر أحد الطلاب والتأكيد على الالتزام بمواعيد دخول وخروج الطلاب.

وشددت على ضرورة متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير العملية التعليمية ومتابعة المستوى الدراسيّ للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقدها معهد فتيات أبو النمرس الإعدادي الثانوي ومعهد أبو النمرس الابتدائي بمدينة أبو النمرس بإدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

كما تفقدت فصول الطلاب ومعامل الحاسب الآلي والمكتبات والتربية الفنية والتغذية والزائرة الصحية.

واستمعت إلى شرح المدرسين في الفصول، واطلعت على دفتر تحضير المدرسين، وطرح عدد من الأسئلة على الطلاب في المناهج الدراسية التي جرى شرحها، لتأكد من استيعاب الطلاب للشرح، مشيدة بمستوى الطلاب والمعلمين والطاقم الإداري بالمعاهد.