علاج التهاب الحلق.. المضادات الحيوية لن تفلح في هذه الحالة

تكثر الإصابة بالتهاب الحلق في الشتاء، لا سيما مع التعرض لنزلات البرد والأنفلونزا، ويسبب التهاب الحلق ألما أو حكة أو تهيجا في الحلق يزيد من صعوبة البلع..

وفي تقرير رسمي ذكرت هيئة الدواء المصرية أن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس، لا سيما إذا كان الطفل يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس يكون هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء اختبارات العدوى البكتيرية، موضحة أن المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية هو المجموعة «أ - group A streptococci»، وتسمى العدوى التي يسببها هذا النوع من البكتيريا «التهاب الحلق البكتيري».

أعراض التهاب الحلق

تتمثل أعراض التهاب الحلق الناجم عن التهاب اللوزتين في ألم بالحلق والبلعوم، وارتفاع حرارة الجسم، آلام الرأس، وظهور بقع فاتحة في الحلق، وآلام عند البلع، بالإضافة إلى احمرار وانتفاخ اللوزتين، وألم بالفك والغدد الليمفاوية، وألم في البطن وتقيؤ خصوصًا عند الأطفال.

أسباب التهاب الحلق

تتمثل أهم أسباب الإصابة بالتهاب الحلق في الفيروسات التي تعتبر هي العامل الأساسي المسؤول عن حالات التهاب الحلق، بالإضافة إلى البكتيريا العقدية وهي الأكثر شيوعًا ووالأركانو باكتيريوم عند المراهقين وترتبط بطفح جلدي، فضلاً عن التهاب اللوزتين، فعند إصابتها بفيروس أو جرثومة تصبح هائجة، وتنتفخ مسببة التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة البلع.

مضاعفات التهاب الحلق

تتفاقم التهابات الحلق وتسبب مضاعفات شديدة من بينها التهاب لسان المزمار، والخراج حول اللوزتين، والتهاب الحيز تحت الفك السفلي، والتهاب الحيز البلعومي الخلفي، وظهور عوارض أوليّة لمرض الإيدز، وحمى الروماتيزم.

أفضل طرق طبية وطبيعية لعلاج التهاب الحلق

يلجأ الكثيرون إلى علاج التهاب الحلق بالمضادات الحيوية دون معرفة خطورة ذلك وخاصة بالنسبة للأطفال، دون وصف الطبيب واتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وتناولها وحفظها والالتزام بفترة العلاج كاملة، حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.

كما أن استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق بالمنزل ليس ضرورية، فعادة ما تتحسن تلقائياً من أسبوع لأسبوعين، وإذا كان التهاب الحلق بسبب فيروس فالمضادات الحيوية لن تفلح في علاجه، فالعلاج بالأدوية في هذه الحالة قد يسبب أضرارا، وتستخدم المضادات الحيوية إذا كان التهاب الحلق ناتجًا عن البكتيريا العقدية، حيث تمنع المضادات الحيوية في هذه الحالة الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

ونصحت وزارة الصحة بالبقاء يوم واحد في المنزل لمدة بعد استخدام المضاد الحيوي، وشرب السوائل الدافئة.

علاج التهاب الحلق في المنزل

تشتد أعراض التهاب في الليل ولا سيما عند الخلود للنوم، وهناك طرق لعلاج التهاب الحلق في المنزل منها الغرغرة بالماء المالح، حيث يقول الدكتور حسين محمد، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة في حديث سابق لـ«الوطن»، إنه يمكن علاج معظم حالات التهاب الحلق عن طريق غرغرة المصاب بمزيج من الماء الدافئ و1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح، وشرب السوائل الدافئة التي تُلطف الحلق، كما يساهم شرب السوائل في علاج التهاب الحلق المزمن، حيث يحافظ الماء على الرطوبة وإنتاج اللعاب والمخاط، الذي يحتاجه الحلق ليبدو طبيعيا.

ويشير التهاب الحلق إلى الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، لذا يفضل النوم مبكرا لحصول الجسم على قسط كاف من الراحة لتعزيز المناعة لمكافحة الفيروسات.

وينصح الأطباء بعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وهو مفيد لالتهاب الحلق الناجم عن نزلات البرد، ونظرًا لأن مشكلات الحلق تزداد في الصباح والمساء، لذا يفضل عدم النوم قبل ساعة من تناول الطعام للمساعدة في عملية الهضم أيضاً.