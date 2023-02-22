إصابة 10 من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال في المنصورة باختناق بسبب تسرب غاز

أصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال، بحالة اختناق في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بسبب تسرب غاز داخل الشقة، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الأطفال والطوارئ الجامعي.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بإصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة.

أسماء المصابين بحالات الاختناق في المنصورة

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كل من: منى ن. ا، 36 عامًا، وسهير ع.، 64 عامًا، ورشا ع. ن ، 17عاما، ونافع ع. ح.، 66 عامًا، حسام ن ع.، 41 عامًا، بالإضافة إلى 5 أطفال ومقيمين جميعًا بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وجري الدفع بعدد 8 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي ونقل 5 أطفال إلى مستشفى الأطفال الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وجارٍ سؤال المصابين عن ملابسات إصاباتهم بحالات الاختناق، وفحص البلاغ وتقديم الإسعافات الطبية للمصابين.

وحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.