إصابة 4 من أسرة واحدة باختناق بسبب تسريب غاز داخل شقتهم ببني سويف

أصيبت 4 من أسرة واحدة بإحدى مناطق مدينة بني سويف، بحالة اختناق على إثر ادعاء تسريب غاز داخل شقتهم، ونقلتهم سيارتان إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة 4 من أسرة واحدة بحالة اختناق داخل شقتهن ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 من أسرة واحدة بحي الروضة بني سويف، بحالة اختناق إثر إدعاء تسريب غاز ونقلتهم سيارتين إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين أن المصابات في الحادث: «عزة.ح.ت» 48 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و«منار.ه.ح» 20 سنة مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و«رانيا.ه.ح» 18 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق، و«منة.ه.ح» 14 سنة، مقيمة شارع الروضة، مصابة بحالة اختناق.