إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في تسريب غاز طبيعي ببورسعيد

أصيبت أم وأبناؤها الثلاثة اليوم باختناق في تسريب غاز داخل منزلهم بمساكن السيد متولي، بمنطقة القابوطي بحي الضواحي في بورسعيد، وتم إسعاف الأطفال ونقلهم الى مستشفى الزهور للتعامل معهم طبيا.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي الزهور سيدة و3 أطفال في تسرب غاز انبعث من منزلهم في مساكن القابوطي بحي الضواحى وهم الأم «أحلام فاروق سرحان»، 41 سنة، والأبناء رنا حسن الدسوقي 19 سنة وعبده حسن الدسوقى 15 سنة وزينة محمد طاهر 9 سنوات، وجميع الحالات تم نقلها مستشفى الزهور، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأم وأبنائها الثلاثة أصيبوا باختناق، نتيجة تسريب غاز طبيعي داخل منزلهم بمساكن السيد متولي بمنطقة القابوطي، بحي الضواحي، حيث تبين من شهود عيان الواقعة أن الشقة انبعثت منها رائحة غاز وطرق الجيران الباب فوجدوا الأم وأبناؤها في حالة اختناق، وتم استدعاء الإسعاف استكمال التحريات الأولية وسؤال شهود الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.