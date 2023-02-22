إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية لخلاف على أولوية السير بسوهاج

نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص لخلاف حول أولوية المرور بالطريق وأصيب 3 خلالها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز دار السلام.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من طرف أول «الضبع ج خ»، 58 عاما، مزارع، مصاباً بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، و«محمد ع ع ا»، 38 عاما، سائق، مصاباً بطلق ناري بالذراع اليسرى، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، و«نادر م ع»، 34 عاما، سائق، مصاباً بكدمة وتورم بالقدم اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وهما نجلا عمومة الأول، وبين طرف ثان «حسن ص م ا»، 29 عاما، سائق، ونجل شقيقه «عمرو م ص م»، 20 عاما، عامل، ونجل عمومتهما، و«خالد ا ا ا»، 20 عاما، عامل زراعي، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية و10 طلقات، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الرأي القانوني

وأوضح محمد علي، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة الضرب تصل حتى سجن 3 سنوات بينما حيازة سلاح بدون ترخيص تصل حتى عشر سنوات.