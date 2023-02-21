إصابة شاب على يد زميله خلال مشاجرة بسلاح أبيض في المحلة

استقبل مستشفى المحلة العام، شابا في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصابا بعدة جروح قطعية وكدمات إثر تعدي أحد الأشخاص عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقت غرفة عمليات الإسعاف، بلاغا بإصابة طالب يدعى عطية إبراهيم عطية، ويبلغ من العمر 19 عاما، مصاب بجروح قطعية في الرأس والوجه وأسفل البطن، وتم على الفور نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

مشادة كلامية

وتبين من التحريات أن الضحية تعرض إلى تعدي من قبل أحد الأشخاص، ويدعى «ا. ط. خ»، ويبلغ من العمر 20 عاما، ومقيم قرية بشبيش مركز المحلة، حيث قام بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيضا، حال سيره في الطريق العام.

وأشارت التحريات لوجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم، وتصادف تقابلهما في أحد شوارع القرية وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وقيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عنه إصابته، وتحرر محضر رقم 4 أحوال، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضحت أسماء زيان، المحامية والخبيرة القانونية، أنه يعقاب بالسجن لمدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وذلك طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، كل من أحدث بغيره جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعقاب بمقتضى المادة المذكورة أعلاه.