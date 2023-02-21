تفاصيل مقتل نجار في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم ، وبالإنتقال تبين حدوثها بين (طرف أول: صاحب محل نجارة "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية ") .. طرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه" ، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء).

مشادة كلامية

وذلك بسبب بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول .. فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفيان المشار إليهما والتى أودت بحياتهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى الطرفين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.