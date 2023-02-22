«الأرصاد» تحذر من انتشار الشبورة.. وتوضح أماكن سقوط الأمطار اليوم

تحسن نسبي في الأحوال الجوية خلال فترات النهار، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة شهدته جميع الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، ما يزيد من اهتمام الكثير من المواطنين بمتابعة حالة الطقس بشكل يومي، ومعرفة أماكن سقوط الأمطار إن وجدت، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أذ أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما وجهت نصيحتها بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ أنَّها تزيد من الشعور بالدفء خلال ساعات النهار، وحذرت من تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبالنسبة لـ أماكن سقوط الأمطار اليوم، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، بنسبة تصل إلى 30%، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضا.

أما بالنسبة لانتشار الشبورة المائية، فمت المتوقع أن تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.