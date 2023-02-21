المكتب الطبي في اللاذقية يوضح أبرز إصابات زلزال سوريا الثاني

قالت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة المكتب الطبي بمؤسسة العرين الإنسانية باللاذقية، إنّ هناك حالة كبيرة من الرعب في سوريا بسبب الزلزال، لافتة إلى أن الزلزال الذي شعر به المواطنون أمس، أصابهم بحالة من الهلع وتركوا منازلهم إلى الشوارع، والعديد من الأفراد قضوا الليل في الشوارع والسيارات والحدائق العامة والمناطق الريفية.

إصابة المواطنين بالخوف من الزلزال الثاني

وأضافت «أسعد» في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أنّ الزلزل الجديد نتج عنه إصابات جديدة بالمستشفيات، إذ سبب الخوف من الزلزال الثاني كسورًا خلال الهرب، إلى جانب قصور بعضلة القلب بسبب الخوف أثناء هروب المواطنين من المنازل إلى الشوارع بسوريا، متابعة «الوضع حاليًا للأسف الشديد سيئ جدًا، أتوقع أن المواطنين لن يعودوا إلى منازلهم اليوم بسبب حالة الخوف والفزع».

المواطنون عادوا لمنازلهم منذ فترة وجيزة

وتابعت أنّ بعض المنازل ما زالت قابلة للسقوط منذ الزلزال الأول، والعديد من الأفراد لم يعودوا إلا منازلهم إلا قبل أيام قليلة، عندما خفت الهزات الارتدادية وبدأوا يشعرون ببعض الأمان.

وأشارت مسئولة المكتب الطبي بمؤسسة العرين الإنسانية باللاذقية، إلى أنّ الزلزال الجديد أصاب المواطنين بالهلع والعديد من الأفراد لا يريدون العودة لمنازلهم، مشيرة إلى أن أغلب الأفراد خارج منازلهم باللاذقية وبالمحافظات السورية الأخرى.