سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

الدولار من بين العملات الأكثر تداولا في العالم، حيث تستخدم في أغراض التجارة بين الدول، وفيما يلي رصدا لـ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، كما يلي.

سعر الدولار في بنك cib

- سجل سعر الدولار في بنك cib اليوم نحو 30.55 جنيه لعمليات الشراء، و30.65 لعمليات البيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.55 جنيه لعمليات الشراء، و30.65 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.5 5 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.55 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

وبلغ سعر الدولار في بنكي مصر والبنك الأهلي، نحو 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- وداخل البنك المركزي سجل الدولار اليوم 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.