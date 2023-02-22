احذر وضع طفاية الحريق في شنطة السيارة.. تعرف على الغرامة

ينظم قانون المرور حركة السير بطريقة تضمن سلامة قائدي السيارات والركاب والمارة على الطريق، لذلك نص على عدد من الضوابط والمخالفات التي يعاقب عليها بغرامات مختلفة على حسب نوعها في حالة ارتكابها؛ لضمان سلامة الجميع.

ومن بين التصرفات الخاطئة التي تعرض حياة بعض السائقين للخطر، هى عدم تزويد السيارة بأجهزة الإطفاء «طفاية الحريق» أو جعلها بعيدة عن متناول اليد، وفي هذه الحالة نص قانون المرور على غرامة خاصة في حالة ارتكاب هذا الفعل؛ لحماية المتواجدين داخل السيارة من أي خطر.

قانون المرور

ونص قانون المرور في مادته رقم «74 مكرر» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، أنّه في حال عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب، يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد فى أي قانون آخر.

مخالفات المرور

وحدد قانون المرور الغرامة في هذه المادة على حالتين، سواء عدم تزويد السيارة بطفاية الحريق، أو حتى جعلها في مكان بعيدا عن المتناول؛ حتى يضمن حماية المتواجدين داخل السيارة من أي خطر.