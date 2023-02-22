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خبير أمني: حوار الوثائقية مع أمير حدود داعش دحض مسببات الإرهاب الزائفة

كتب:

محمد أباظة
10:01 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
العقيد حاتم صابر

العقيد حاتم صابر

أشاد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، بانطلاق القناة الوثائقية المصرية، وأهمية دورها الإعلامي والوثائقي التي كانت مصر في احتياج كبير له، واصفا انطلاقها بالقوية والمميزة. 

وقال «صابر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ انطلاق قناة الوثائقية جاء لتكون منارة وأيقونة التوثيق للتاريخ المصري العظيم، لافتا إلى أن القناة ولدت عملاقة، إذ بدأت بحديث هام مع «أمير حدود داعش»، حيث جاء الحوار ليكشف الكثير من أبعاد الفهم لحقيقة الفكر التكفيري.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أنّ حوار القناة الوثائقية مع أمير حدود داعش، يثبت بما لايدع مجالا للشك أن من ادعى كذبا أنّ الجهل والفقر والمرض هم أسباب الإرهاب، وهو نموذج ناقض لكل من روج لهذا الطرح، إذ أن هذا الشاب درس في كليات القمة ولم يمنعه علمه من تزييف وعيه ليصبح إرهابيا يحمل السلاح.

وأشار «صابر» إلى أنّ هذ الحوار جاء تأكيدا لما ناشد به وأكد عليه كثيرًا، وهو أن السلاح الأول لمواجهة الإرهاب هو الوعي بحقيقة الفكر الإرهابي، إذ يمكن التصدي له بهذا السلاح، وهو ما تنفذه قناة الوثائقية عبر منصتها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.