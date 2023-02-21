أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: مستودعات التنظيم كانت تحتوي على سلاح وأغذية وسيارات نقل

قال رشيد المصري، الملقب بأمير حدود داعش، إن جبهة النصرة كانت تحصل على السلاح كغنائم أو بالشراء، مضيفا: «التبرعات التي حصل عليها تنظيم داعش كانت تزيد دعايته».

السلاح في مستودعات داعش

وأضاف أمير حدود داعش، خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني على القناة الوثائقية: «مستودعات داعش كانت تحتوي على سلاح وأغذية وسيارات نقل، كما أن النقاط الحدودية لداعش كانت مسؤولة عن دخول المهاجرين وخروجهم»، متابعا: «كنا نستقبل عناصر قادمة من أوروبا وأفغانستان وباكستان وإيران».

اقتتال بين التنظيمات في سوريا

وتابع: «حدث اقتتال بين كل التنظيمات في سوريا خلال 2014 استمر أسبوعين».

وأشار إلى أن جودة الدعاية ساعدت داعش على جذب مقاتلين عرب وأجانب إلى سوريا، مضيفا: «كانت هناك عناصر أوروبية تدير الأمور الفنية لـ داعش مثل التصوير».

وواصل: «الموظفون والمهندسون السوريون لم يغادروا مواقعهم في إدارة الحدود».