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أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: مستودعات التنظيم كانت تحتوي على سلاح وأغذية وسيارات نقل

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:20 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
رشيد المصري

رشيد المصري

قال رشيد المصري، الملقب بأمير حدود داعش، إن جبهة النصرة كانت تحصل على السلاح كغنائم أو بالشراء، مضيفا: «التبرعات التي حصل عليها تنظيم داعش كانت تزيد دعايته».

السلاح في مستودعات داعش

وأضاف أمير حدود داعش، خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني على القناة الوثائقية: «مستودعات داعش كانت تحتوي على سلاح وأغذية وسيارات نقل، كما أن النقاط الحدودية لداعش كانت مسؤولة عن دخول المهاجرين وخروجهم»، متابعا: «كنا نستقبل عناصر قادمة من أوروبا وأفغانستان وباكستان وإيران».

اقتتال بين التنظيمات في سوريا

وتابع: «حدث اقتتال بين كل التنظيمات في سوريا خلال 2014 استمر أسبوعين».

وأشار إلى أن جودة الدعاية ساعدت داعش على جذب مقاتلين عرب وأجانب إلى سوريا، مضيفا: «كانت هناك عناصر أوروبية تدير الأمور الفنية لـ داعش مثل التصوير».

وواصل: «الموظفون والمهندسون السوريون لم يغادروا مواقعهم في إدارة الحدود».

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بقلم محمد أسامة رمضان