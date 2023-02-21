أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: انضمامي للتنظيم مغامرة

قال هيثم عبدالحميد، أمير حدود داعش، والمعروف باسم «رشيد المصري»، إن الانضمام لتنظيم داعش كان اختيار معظم المهاجرين في سوريا، متابعا أنه بعد أسبوعين من إعلان ظهور تنظيم داعش كان التنظيم دون هيكلية لإدخال مهاجر جديد فاختاروا حركة أحرار الشام التي تتولى اختيار المهاجرين ومن انضم لداعش هم أحرار الشام.

الانضمام للتنظيم

وأضاف أمير حدود داعش، خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي أحمد الدريني على القناة الوثائقية: «وصلت للمسؤول عن حدود داعش وانضممت للتنظيم، فانضمامي لداعش كان مغامرة، والحياة كلها عبارة عن مغامرة وروح الشباب كانت تدفعني».

بساطة التدريبات

وتابع: «التدريب كان بسيطا؛ تدريب بدني وبعض الدروس الشرعية، وكنا في بداية التنظيم 100 مهاجر عربي أكثرهم من المغرب ثم السعودية ثم تونس ثم مصر، والدروس الشرعية في التنظيم كانت تتحدث عن الأسس التي يقوم عليها الجهاد السوري والعراقي، وكانت دروس مستمدة من حركات جهادية قديمة».