أمير حدود داعش لقناة الوثائقية: التنظيم استحوذ على التبرعات المقدمة للشعب السوري

كشف رشيد المصري، الملقب بأمير حدود داعش، عن مصادر تسليح تنظيم داعش وجبهة النصرة، قائلًا: «كانت التنظيمات تحصل على السلاح كغنائم أو عن طريق الشراء أو مساعدات إغاثية تهطل كالمطر من كل أنحاء العالم».

وأضاف رشيد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على قناة «الوثائقية»: «المساعدات كانت تنهمر علينا كالمطر من كل أنحاء العالم، باسم التبرع للشعب السوري»، مشيرًا إلى أن البعض لم تكن لديه نية التبرع لجبهة النصرة أو لتنظيم داعش، لكن التنظيم كان يحصل عليها.

الأثرياء يتبرعون

واستطرد: «الأثرياء الذين تبرعوا للشعب السوري لم يكونوا ليدخلوا بأنفسهم سوريا، كانوا يلتقون بشباب على الحدود يتوسمون فيهم الخير، ويعطونهم الأموال لتوصيلها للسوريين، لكنها كانت تذهب للتنظيمات، إضافة إلى حملات تبرعات تنشأ عبر تويتر وفيسبوك، باسم التبرع للشعب السوري».

داعش كان فصيلًا يدعمه العالم

ولفت إلى أنه في 2013 كان تنظيم داعش فصيلًا يدعمه العالم، ولم يصنف إرهابيًا، لأنه تنظيم حديث، أمريكا صنفت جبهة النصرة، قبل الانشقاق بشهور بسيطة.