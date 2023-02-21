أمير داعش لقناة الوثائقية: السوريون ندموا على استقبالهم للمهاجرين

كشف رشيد المصري، الملقب بأمير حدود داعش، أن السوريين ندموا على موقفهم واستقبالهم المهاجرين الذين ظنوا فيهم النجاة؛ لكنهم خذلوهم وتحولت المعركة إلى صراع على المناصب.

ندم السوريين

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد الدريني خلال الجزء الثاني من حواره مع أمير داعش، المذاع على قناة «الوثائقية»، حول ماذا لو شاب مكسيكي قرر أن مدينة المنصورة لا تطبق شرع الله، وجاء ورفاقه وأعلنوا العمل المسلح هناك، قال رشيد: «المنصورة لم تستدع أحدا، لكنني تصورت أن سوريا استدعتني، والحالة السورية وقبلها الحالة العراقية تحتاج مساندة، وكنت أتمنى أحقق شيئًا».

تنظيم داعش فشل لغياب المقومات

وقال المصري إن تنظيم داعش فشل بسبب ضعف مقوماته، فلم يستطع تحقيق أي نجاح أو إقامة الدولة التي كان يسعى إليها.