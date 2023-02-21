رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمير داعش لقناة الوثائقية: السوريون ندموا على استقبالهم للمهاجرين

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:05 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
رشيد المصري

رشيد المصري

كشف رشيد المصري، الملقب بأمير حدود داعش، أن السوريين ندموا على موقفهم واستقبالهم المهاجرين الذين ظنوا فيهم النجاة؛ لكنهم خذلوهم وتحولت المعركة إلى صراع على المناصب.

ندم السوريين

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد الدريني خلال الجزء الثاني من حواره مع أمير داعش، المذاع على قناة «الوثائقية»، حول ماذا لو شاب مكسيكي قرر أن مدينة المنصورة لا تطبق شرع الله، وجاء ورفاقه وأعلنوا العمل المسلح هناك، قال رشيد: «المنصورة لم تستدع أحدا، لكنني تصورت أن سوريا استدعتني، والحالة السورية وقبلها الحالة العراقية تحتاج مساندة، وكنت أتمنى أحقق شيئًا».

تنظيم داعش فشل لغياب المقومات

وقال المصري إن تنظيم داعش فشل بسبب ضعف مقوماته، فلم يستطع تحقيق أي نجاح أو إقامة الدولة التي كان يسعى إليها.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز» تبرز ملف الوطن «الوثائقية تروي القصة كاملة»

قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الوثائقية تروي القصة كاملة»

أمين سر «إعلام الشيوخ» عن قناة الوثائقية: «المتحدة» تعيد ثقة المشاهد المصري

«الوثائقية» تبث فيلم «عالم نجيب محفوظ».. مقتطفات من جولات الراحل في الجمالية
بقلم محمد أسامة رمضان