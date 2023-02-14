كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟.. خبيرة تغذية توضح الكمية المثالية لتناوله

يهتم العديد من المواطنين الملتزمين بتطبيق الأنظمة الغذائية لمعرفة السعرات الحرارية في الوجبات قبل تناولها، كما يزداد الاهتمام لمعرفة كم سعر حراري يوجد في رغيف العيش البلدي، على اعتبار أن رغيف العيش البلدي من أهم العناصر الغذائية التي تدخل في وجبات الأنظمة الغذائية.

كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟

وعن رغيف العيش البلدي كم سعر حراري، توضح الدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية والباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، إنَّ الرغيف الواحد الذي يزن 90 جرامًا يحتوي على 230 سعرًا حراريًا، موضحة أنَّ كمية السعرات الحرارية هذه تطلب نصف ساعة مشي لحرقها.

أطعمة يحظز تناولها في وجود العيش البلدي

وقالت استشاري التغذية، إنَّ أصحاب الأنظمة الغذائية عليهم تناول من نصف إلى ربع رغيف فقط على مدار اليوم، باعتباره الكمية المثالية لتناول العيش البلدي مع النظام الغذائي، فيما يحتاج الجسم للفرد الذي لا تتبع أي نظامًا غذائيًا رغيفًا ونصف طوال اليوم بحيث يتمّ تقسيمها على نصف رغيف في كل وجبة.

ونوهت إلى أنَّ أصحاب الأنظمة الغذائية لا يحتاجون وقتًا كبيرًا لحرق ما يتناولونه من العيش البلدي على مدار اليوم خلال وجباتهم الغذائية، وذلك على عكس الجسم الذي يتناول أكثر من رغيف يوميًا، قائلة: «الرغيف الواحد يلزم له نصف ساعة من التمارين الرياضية أو المشي، وهذا معناه أنه حين تناول رغيفًا ونصف مطلوب له حوالي ساعة كاملة من الرياضة على مدار اليوم».