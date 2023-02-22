هل انتهت جائحة كورونا في مصر؟.. متحدث «الصحة» يجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما انتشر بشأن انتهاء جائحة كورونا في مصر، قائلا إنّ «كوفيد - 19» ما زال مستمرا، وانخفاض الإصابات لا يعني اختفاء الوباء، مشيرا إلى أنّ الفيروس ما زال يتحور، لكنّ التحورات أضعف من نظيراتها السابقة لعدة أسباب، على رأسها اللقاحات.

هل انتهت جائحة فيروس كورونا؟

وأوضح عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا منخفض للغاية من حيث الإصابات، والوفيات لا تذكر، حيث يتم تسجيل حالة واحدة على مدار عدة أسابيع، مشيرا إلى أنّ حالات الوفاة الناتجة بسبب كورونا هي لكبار السن ولم تطلب الرعاية الصحية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنّ اللقاحات أثبت فعالية كبيرة جدا، ولقاح كورونا المعدل من المقرر إعطائه للفئات المستحقة في البداية، وهم الفرق الطبية وكبار السن، إذ إنّهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

المتحور الأكثر انتشارا في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح كورونا المعدل هو مخصص لمتحور أوميكرون، وهو المتحور السائد في مصر، 99% من حالات الإصابة به تعود إلى المتحور الذي يتسم بسرعة انتشاره العالية، لكن أعراضه تشبه نزلات البرد.

وعن اللقاحات داخل شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، قال عبدالغفار إنّ الإنتاج المحلي وصل لأكثر من 35 مليون جرعة بمعدل نصف مليون جرعة يوميا، وهو اللقاح المشترك مع الصين «سينوفاك»، لافتا إلى أنّ حملة طرق الأبواب تجوب المحافظات للوصول إلى المستهدف من التطعيم، والوصول إلى المواطنين غير الراغبين في الحصول على اللقاحات.