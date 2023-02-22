طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب وتوقعات بسقوط أمطار

تكاثرت السحب في سماء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون طقس الإسكندرية اليوم ممطرا بنسبة 30%، وهو الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار خلال النزول من المنازل.

وعلى الرغم من توقعات سقوط الأمطار اليوم، إلا أن طقس الإسكندرية يشهد تحسنا من حيث درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعا طفيفا عما كان عليه الأمر خلال الأيام الماضية.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاثة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل درجات الحرارة التالي: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الانحاء حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس.

شبورة مائية مع طقس الإسكندرية

وقد بدأ طقس الإسكندرية اليوم بتكاثر الشبورة المائية صباحا كما يوجد فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقاطعة بنسبة 30%، مع سرعة رياح 20 كيلو متر في الساعة.