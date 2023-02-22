إحباط محاولة تهريب 744 عبوة مستلزمات طبية في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، إذ استوقف مصطفي حسن عبد العزيز، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وخاصة ما يخص مستلزمات الأسنان كونه يعمل في نفس التخصص.

ضبط راكب حاول تهريب 744عبوة مستلزمات طب وزراعة الأسنان

وأوضحت سلطات الجمارك في المطار، أنه بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال و ياسر بليغ مامورا الجمرك، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس في الحقائب، وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كميات كبيرة من مستلزمات طب وزراعة الأسنان، اخفاهم الراكب داخل الحقائب، وتلاحظ للدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وجود رقم لحقيبة مع الراكب غير موجوده بصحبته، وقام تامر قاسم مدير الجمرك بالتوجه إلى سير الحقائب وبصحبته بكري عزب رئيس القسم بإدارة أمن الجمرك، وبالفعل طلبا من الراكب احضارها إلى صالة الجمرك لاستكمال التفتيش، ما اسفر عن وجود كمية أخرى من نفس المستلزمات المذكورة.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

وقامت لجنة مكونة من هاني محمود وعماد صلاح وأحمد عبد الواحد و حسام الشافعي وسامح سيد وكريم يوسف ومحمود عباس مآمير الجمرك، وحازم محمد علي وجمال السيد مديري الحركة بعد جرد وتوصيف وتحريز المضبوطات، والبالغة 744 علبة بداخلهم مسامير ومستلزمات لزراعة الأسنان، وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.