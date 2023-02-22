«الحب بتفاصيله» يحقق 458 جنيها في يوم واحد.. «مهدد بالرفع من دور العرض»

إيرادات ضعيفة حققها فيلم «الحب بتفاصيله» أمس بدور العرض، والتي لم تتخطى 458 جنيها، وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة، كما أنه مهدد بخروجه من دور العرض.

إجمالي فيلم «الحب بتفاصيله»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم احتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث تم تسريب نسخة من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن طرح عدد كبير من الأفلام بدور العرض.

قصة وأحداث فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور قصة فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، إذ تحكي قصة شاب ثري يعيش في الخارج، ويقرر العودة إلى مصر، ثم يقابل فتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، ويواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

ويجمع الفيلم عددًا من النجوم، منهم محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعددًا من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.