فيلم «الحب بتفاصيله» يتراجع في شباك التذاكر.. حقق 341 جنيها فقط أمس

حقق فيلم «الحب بتفاصيله»، في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إيرادات ضعيفة حيث لم تتجاوز الـ341 جنيها فقط، ليواصل تراجعه أمام الأفلام المنافسة في دور العرض.

إجمالي إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» ما يقرب من 46 ألف جنيه بدور العرض خلال أسبوع واحد، وجاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض .

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

وفيلم «الحب بتفاصيله» بطولة محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

قصة وأحداث فيلم «الحب بتفاصيله»

تأتي أحداث فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، من خلال قصة حب بطلها شاب ثري يعيش في الخارج، يقرر العودة إلى مصر، يلتقي بفتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، يواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.