فيلم «الحب بتفاصيله» لـ محمد نور يحقق 822 جنيها فقط إيرادات في دور العرض

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط التي تعيشها خلال هذه الفترة بعد طرح عدد كبير من الأفلام السينمائية لعدد من النجوم مما جعل الأمر يشعل المنافسة في شباك طرح التذاكر، بينما حقق فيلم «أنا لحبيبي» إيرادات متراجعةبنجحو 822 جنيها فقط أمس.

ونجح في الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر يوم أمس الخميس فيلم «أنا لحبيبي» والذي يقدم بطولته كريم فهمى وحقق إيرادات بلغت 352 ألفا و809 جنيهات، ويشارك في بطولته أيضا ياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هادى الباجوري وذلك حسبما قال الموزع محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

فيلم أخي فوق الشجرة في المركز الثاني

أما في المركز الثاني فجاء فيلم أخي فوق الشجرة بطولة الفنان رامز جلال حيث حقق إيرادات بلغت 220 ألفا و130جنيها فقط لا غير ويشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين طافش وتارا عماد وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين .

وفى المركز الثالث جاء فيلم «نبيل الجميل» للفنان محمد هنيدي والذي حقق إيرادات بلغت 161,335 جنيها ويشارك في بطولته نور ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين .

فيلم «الحب بتفاصيله» في المركز الأخير

ولكن في المركز الأخير ظل فيلم الحب بتفاصيله بطولة الفنان محمد نور والذي حقق إيرادات ضعيفة للغاية بلغت 822 جنيها فقط لا غير، ويشارك في بطولته ملك قورة وعلاء مرسي وكريم الحسيني وغيرهم.