ألف جنيه إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» أمس.. و448 ألفا لـ «أنا لحبيبي»

جاءت إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله»، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، ضعيفة جدًا إذ بلغت ألف جنيه، فيما حقق فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس وسوسن بدر ومحمد الشرنوبي، تأليف عمر زهران، وإخراج هادي الباجوري، 448 ألفا و712 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور أحداث فيلم الحب بتفاصيله، من خلال قصة رومانسية بطلها شاب ثري يعيش في الخارج، يقرر العودة إلى مصر، يلتقي بفتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، يواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما، ويتضمن عددًا من الأغنيات، منها دويتو غنائي مع الفنان مصطفى قمر الذي يظهر من ضمن ضيوف شرف الفيلم.

فيلم «الحب بتفاصيله» بطولة محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

قصة فيلم «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي»، في إطار رومانسي، من خلال شخصية شادي وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، وليلى التي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى.