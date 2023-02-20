فيلم «الحب بتفاصيله» مهدد برفعه من دور العرض بسبب انخفاض الإيرادات

انخفضت إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» أمس بدور العرض، حيث حقق 542 جنيهًا فقط أمس، وهو يعتبر رقم ضعيف مقارنة بباقي الأفلام.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم احتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ولم يتخط الـ 600 جنيه أمس، وهذا عرض الفيلم للخطر، ومن المتوقع أن يتم رفعه من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

إجمالي إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله»

جاء إجمالي إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله»، ما يقرب من 47 ألف جنيه بدور العرض خلال أسبوع واحد، ويجمع الفيلم عددًا من النجوم، منهم محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعددًا من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

قصة وأحداث فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور قصة فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، إذ تحكي قصة شاب ثري يعيش في الخارج، ويقرر العودة إلى مصر، ثم يقابل فتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، ويواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.