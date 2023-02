إيرادات Titanic تتجاوز 50 مليون دولار بعد 12 يوما في دور العرض العالمية

تجاوزت إيرادات فيلم Titanic حاجز الـ50 مليون دولار خلال 12 يوما في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث حقق في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية 13 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 38 مليون دولار، ليصل الإجمالي لـ51 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وخسر فيلم Titanic المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، ليتراجع إلى المركز الرابع أمام فيلم «Avatar: The Way of Water»، بعد ما حقق 2.2433 مليار دولار على مستوى العالم، وهو ما يكفي لتجاوز Titanic الذي حقق 2.2428 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، والمفارقة أنّ الفيلمين من إخراج جيمس كاميرون.

3 أفلام لـ جيمس كاميرون في قائمة الأفلام الأعلى إيراد في التاريخ

ويعتبر جيمس كاميرون هو المخرج الوحيد الذي تجاوزت إيرادات 3 من أفلامه حاجز الملياري دولار، حيث يأتي فيلمه «Avatar» في المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى إيراد في التاريخ، وفيلم «Avatar: The Way of Water» في المركز الثالث وفيلم «Titanic» في المركز الرابع في نفس القائمة.

وقال شون روبينز، كبير المحللين في «BoxOfficePro»، لموقع «فارايتي»: «يواصل جيمس كاميرون مطاردة نفسه على قوائم شباك التذاكر، ومن الواضح أنّه يعرف كيفية جذب جمهور حديث إلى أفلامه».