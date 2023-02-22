أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم.. «البيضاء الفلاحي» بـ67 جنيها

شهدت أسعار الألبان والجبن في المحافظات اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا لبعض المنتجات واستقرارا لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات سجلت حركة مبيعات كبيرة للغاية وتراجع في بعض المنتجات بما يصب في ملحة المستهلكين، وجاءت على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 15 حتى 19 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 14 حتى 16 جنيهًا، وسط تراجع جنيهًا لكل كيلو.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 160 حتى 170 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 145 حتى 155 جنيهًا.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 67 حتى 73 جنيهًا.

- سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 57 حتى 62 جنيهًا، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو «المش» نحو 52 جنيهًا.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ53 جنيهًا، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات والمنتج

وأشار «حاتم»، إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت حركة تداول على نطاق واسع خاصة للسمن الفلاحي الجاموس والبقري، لافتًا إلى أن ما ينتج يوميًا من لبن الماشية الطازج يتخطى حاجز الـ 38 مليون كيلو.